A "Verissimo"

Enrica Bonaccorti: "Sto tracciando un bilancio della mia vita"

La conduttrice a "Verissimo": "Sono sempre stata molto scema, molto utopica"

15 Dic 2025 - 15:46
00:58 

Ospite a "Verissimo", Enrica Bonaccorti ripercorre i difficili mesi vissuti dalla scoperta della malattia e racconta: "Sto tracciando un bilancio della mia vita". L'attrice e conduttrice, accompagnata dalla figlia Verdiana, parla della sua battaglia contro il tumore al pancreas, che ha annunciato di avere lo scorso settembre. "Va meglio, sono molto più forte e positiva. La chemio e la radio le ho affrontate bene. Non sono disperata, non ho tantissime speranze ma non sono disperata" dice.