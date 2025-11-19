Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
ignote le cause

Enorme incendio in Giappone, un morto e 170 edifici distrutti

Il più grande incendio urbano dal 1976. Ignote le cause

19 Nov 2025 - 11:45
01:07 

Un enorme incendio è scoppiato nella città di Oita, sull'isola giapponese di Kyushu, danneggiando almeno 170 edifici e costringendo i residenti a evacuare, hanno riferito le autorità. L'incendio, scrive Bbc, vasto quanto sette campi da calcio, ha bruciato diversi edifici residenziali nei pressi di un porto peschereccio. Si tratta del più grande incendio urbano in Giappone dal 1976, escludendo gli incidenti causati dai terremoti. I media locali affermano che una persona è morta, mentre la causa dell'incendio è ancora in fase di accertamento.

giappone
incendio
video evidenza