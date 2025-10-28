Ennesimo stop alla tregua a Gaza

L'ordine dell'attacco è stato dato direttamente dal primo ministro Benyamin Netanyahu e pare sia stato concertato con gli Stati Uniti. La giustificazione è stata l'accusa ad Hamas di aver violato le regole del cessate il fuoco. I militanti islamici avevano attaccato in mattinata con cecchini e i missili anticarro. Immediata la risposta israeliana, con fuoco di artiglieria. Inoltre, Tel Aviv accusa Hamas di impedire alle squadre dei paesi mediatori di entrare nella Striscia per recuperare i corpi degli ostaggi deceduti.