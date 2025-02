Energia pulita, via libera al dl sul nucleare

Giorgia Meloni ha annunciato il ritorno al nucleare in Italia, con l'approvazione da parte del Consiglio dei ministri di una legge delega che stabilisce i tempi e le modalità per il nucleare sostenibile. Entro 12 mesi, il governo dovrà produrre decreti legislativi su smantellamento delle centrali obsolete, gestione dei rifiuti e ricerca per nuovi moduli nucleari. Il Ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, ha sottolineato l'orientamento verso tecnologie avanzate come la fusione e la fissione di nuova generazione