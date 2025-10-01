Logo Tgcom24
Emma Marrone annuncia il ritorno: il 3 ottobre arriva il nuovo singolo "Brutta storia"

La canzone segna un nuovo capitolo nel percorso musicale della cantante, che ha deciso di condividere con il pubblico questo atteso ritorno

01 Ott 2025 - 14:43
Emma Marrone torna a far sentire la sua voce. Dopo una lunga pausa seguita al tour nei palazzetti dell'autunno 2024, l'artista salentina ha confermato l'uscita del suo nuovo singolo "Brutta storia". La canzone, fuori il 3 ottobre, segna un nuovo capitolo nel percorso musicale della cantante, che ha deciso di condividere con il pubblico questo atteso ritorno, a circa due anni di distanza dall'ultimo album pubblicato. L'annuncio è arrivato tramite i social, con un breve video che ha svelato le prime note e parole del brano.

