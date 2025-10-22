Emma emoziona i fan con un tenero omaggio al papà Rosario

Un ricordo dolce e commovente quello condiviso da Emma Marrone sui social. La cantante salentina ha voluto rendere omaggio al padre Rosario, scomparso il 4 settembre 2022 a causa della leucemia, con un video carico di emozione: chitarra tra le mani - quella appartenuta proprio al papà - Emma ha intonato “Brutta storia”, il suo ultimo singolo. “Piango perché... questa chitarra apparteneva a Ros”, ha scritto l’artista nel post che accompagna il filmato. “E mannaggia tutte cose... E suono di merda perché mi tremano le mani... Ma dopo tanto tempo ho trovato il coraggio di accendere l’amplificatore per sentire il suo suono inconfondibile... Questa è la verità... E io sono questa cosa qua”. Parole sincere e toccanti, che raccontano la forza di un amore che va oltre la perdita. Ancora una volta, Emma ha scelto la musica come linguaggio del cuore per ricordare il legame indissolubile con suo padre.