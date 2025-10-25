Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Tgcomlab
foodification

Emma Bubola (NYT) a Tgcom24: "Anche istituzioni stanno capendo che troppo cibo fa male al settore turistico"

La giornalista ricorda quanto sia cresciuto il business del food e le sperimentazioni messe in campo da alcune amministrazioni per limitare i flussi

25 Ott 2025 - 16:35
07:22 