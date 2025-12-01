Emma Bonino ricoverata a Roma in terapia intensiva

Ha passato la notte nel reparto di terapia intensiva, ma le sue condizini sono stabili. Emma Bonino, storica leader radicale, per lungo tempo vicina a Marco Pannella, da 50 anni protagonista della scena politica, da ieri sera è ricoverata all'ospedale santo spirito di Roma, dove è arrivata in codice rosso, probabilmente per un'insufficienza respiratoria. Emma Bonino, 77 anni, è sempre stata vigile: oggi sarà sottoposta a nuovi esami e accertamenti. Si è in attesa di un bollettino medico che potrebbe essere diramato domattina. Secondo alcune fonti, sarebbe stato deciso il ricovero in terapia intensiva soprattutto a scopo precauzionale, anche per evitare complicazioni. Il segretario di Più Europa, Riccardo Magi, conferma che Emma Bonino è stabile e vigile.