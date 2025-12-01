Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Politica
all'ospedale Santo Spirito

Emma Bonino ricoverata a Roma in terapia intensiva

Il segretario di Più Europa, Riccardo Magi, conferma che è stabile e vigile

di Laura Berlinguer
01 Dic 2025 - 12:34
01:36 

Ha passato la notte nel reparto di terapia intensiva, ma le sue condizini sono stabili. Emma Bonino, storica leader radicale, per lungo tempo vicina a Marco Pannella, da 50 anni protagonista della scena politica, da ieri sera è ricoverata all'ospedale santo spirito di Roma, dove è arrivata in codice rosso, probabilmente per un'insufficienza respiratoria. Emma Bonino, 77 anni, è sempre stata vigile: oggi sarà sottoposta a nuovi esami e accertamenti. Si è in attesa di un bollettino medico che potrebbe essere diramato domattina. Secondo alcune fonti, sarebbe stato deciso il ricovero in terapia intensiva soprattutto a scopo precauzionale, anche per evitare complicazioni. Il segretario di Più Europa, Riccardo Magi, conferma che Emma Bonino è stabile e vigile.

video evidenza