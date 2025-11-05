Emergenza orsi in Giappone, il governo schiera l'esercito

In Giappone il governo ha schierato l'esercito nella prefettura di Akita per cercare di contenere l'emergenza legata agli attacchi degli orsi, sempre più frequenti nelle aree abitate. Si tratta di un intervento straordinario deciso dal ministero della Difesa in accordo con le autorità locali, dopo mesi di segnalazioni e incidenti spesso mortali. Gli animali, alla ricerca di cibo prima del letargo invernale, sono stati avvistati nei pressi di scuole, stazioni e abitazioni, seminando paura tra i residenti. Dall’inizio di aprile oltre cento persone sono rimaste ferite e almeno dodici sono morte in tutto il Paese, secondo i dati del Ministero dell’Ambiente.