Emergenza incendi, continua a bruciare la Catalogna

Continua a bruciare la Catalogna, dove ieri due persone sono state trovate morte dai vigili del fuoco nella zona di Segarra, nella provincia di Lleida. Stando a una prima stima, fino ad ora sono andati in fumo circa 6.500 ettari. I roghi giungono in un momento in cui la Catalogna affronta una forte ondata di caldo. Le due vittime sono morte a Coscò e, secondo quanto riporta El Pais, si tratta del proprietario di una fattoria e di un lavoratore.