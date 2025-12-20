Elsa Fornero a Tgcom24: "Il problema pensioni parte dalle scelte su scuola e imprese"

Giovani da supportare con nuove e profonde modifiche strutturali: "Parto dal presupposto - continua Fornero - che ciò che ha sostenuto l'economia italiana in questi ultimi anni sia venuto soprattutto dall'estero, attraverso il Pnrr e attraverso le esportazioni che riusciamo ancora a fare. Nel 2027, il piano europeo finirà. Con che cosa lo sostituiremo? L'unica via è puntare sulle ultime generazioni, sulla scuola, con obiettivi precisi, come per esempio arrivare almeno a un 40% di laureati in un ciclo più o meno decennale. Con lo stesso impegno, con lo stesso dettaglio che è stato dedicato al Pnrr. Dunque scuola, lavoro, politiche attive che riescano a fare incontrare domanda e offerta. E poi i giovani vanno anche motivati: il messaggio che deve passare è che il lavoro non è solo fatica, ma indipendenza e soddisfazione". Motivazione che valga anche per rimanere nel nostro Paese, dove, peraltro, il paradosso è che la fame di specializzati da parte delle aziende è grande. "Un milione di posti di lavoro vacanti? E' una questione non solo salariale, anche se gli stipendi in Italia sono bassi. A volte è colpa di imprese che esagerano, di una produttività bassa anche perché il livello di istruzione e competenze non è all'altezza. C'è sicuramente un problema di formazione. E di impegno delle imprese a pagare adeguatamente specie se il Governo sarà disposto a fornire risorse per gli investimenti. In questo momento c'è un sistema dove spesso un giovane italiano non conosce, non sa quale possono essere le sue prospettive di carriere. All'estero si ha subito un'idea più precisa di carriera. Sono pagati meglio e possono tracciare anche prospettive di una casa, di una famiglia".



Una ricetta praticabile? Per l'ex ministro è "abbandonare innanzitutto la logica dei bonus. Rispondono a una logica emergenziale, come se fosse sufficiente tamponare una situazione di difficoltà immediata. Bisogna invece pensare al futuro con un piano dedicato alle nuove generazioni che, sottolineo, dovrebbe essere bipartisan. Le politiche del futuro non si possono imbastire pensando alle prossime elezioni, si studiano con un orizzonte di 10 anni o oltre. E sarà importante incentivare anche gli scambi, che sono estremamente formativi: anche noi dovremmo cercare attrarre giovani di altri Paesi importanti come Francia o Germania. Spero che con la buona volontà di tutti e un po' meno di risentimento ce la si possa fare".