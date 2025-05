Elon Musk chiude i rubinetti ai repubblicani e punta su Tesla

Elon Musk mette fine ai massicci finanziamenti ai repubblicani, gettando nel panico il Grand Old Party in vista delle elezioni di Midterm. Dopo aver investito quasi 300 milioni di dollari nella campagna di Donald Trump 2024, Musk annuncia al Qatar Economic Forum di non vedere più ragioni per donare. Il magnate sudafricano, in uscita dal dipartimento per l’efficienza governativa, intende ora dedicarsi a Tesla, azienda in difficoltà con utili crollati del 71% nel primo trimestre 2025, penalizzata anche dai dazi e dai tagli pubblici promossi da Trump. Intanto SpaceX continua a crescere, con una valutazione di 350 miliardi e contratti globali, come quello recente con l’Arabia Saudita per la rete Starlink. I repubblicani dovranno trovare nuovi finanziatori per le loro campagne.