Elodie commossa sul palco di Eboli: "Faccio fatica a cantare"

Momento di grande sincerità e commozione durante il concerto di Elodie a Eboli, sabato 8 novembre 2025, tappa del suo "Elodie Show 2025". L'artista romana, visibilmente emozionata, si è rivolta al pubblico spiegando di avere problemi di voce che le impedivano di esibirsi come avrebbe voluto. "Ho avuto un abbassamento di voce nel pomeriggio, sto facendo fatica a cantare e mi dispiace molto", ha dichiarato Elodie tra una canzone e l'altra, accolta dall'applauso e dal calore dei fan presenti al PalaSele. Nonostante la difficoltà, la cantante ha continuato a esibirsi, ringraziando il pubblico per l'affetto e la comprensione: "Mi sento scomoda. Voglio ringraziarvi per essere qui questa sera, mi impegno giuro".