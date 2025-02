Elly Schlein nelle scuole de L'Aquila: è polemica

La visita della delegazione del Partito democratico, con in testa Elly Schlein, in alcune scuole aquilane è stata accompagnata da una serie di polemiche, anche da parte delle forze di maggioranza in consiglio comunale che hanno contestato la scelta della leader Dem e degli altri parlamentari al seguito di non incontrare il sindaco Pierluigi Biondi. "Ho capito che si sono tutti agitati molto quando hanno saputo che venivamo all'Aquila - ha detto Schlein - ad ascoltare dirigenti scolastici, studenti, insegnanti, siamo qui per fare questo, non per fare polemica ma perché abbiamo fatto una conferenza stampa a Roma in merito alla situazione delle scuole". Alla delegazione Pd, però, non è stato consentito di entrare nelle scuole della frazione di Sassa, per scelta del dirigente scolastico dell'Ic 'Gianni Rodari', Marcello Masci, in quanto "nessuna richiesta formale è stata avanzata all'Ufficio scolastico regionale per autorizzare il sopralluogo". Lo stesso dirigente si è comunque confrontato con la leader Pd fuori dai cancelli del Modulo ad uso scolastico provvisorio della frazione di Pagliare di Sassa.