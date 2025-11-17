Elly Schlein arriva a Bari: Antonio Decaro la accoglie spillandole una birra

Elly Schlein è arrivata a Bari per un evento elettorale nel quartiere San Pio, nella periferia nord della città, trovando ad accoglierla Antonio Decaro. L'ex sindaco, candidato alla presidenza della Regione Puglia, si è messo dietro il bancone e le ha offerto una birra appena spillata dal birrificio sociale della zona. "Da presidente operaio a presidente spillatore", ha scherzato. Insieme a Schlein era presente anche Stefano Bonaccini, presidente del partito. Con lui Decaro - suo collega al Parlamento europeo - ha scherzato offrendogli un bicchiere con pochissima birra perché "so che tu, Stefano, sei un po' astemio". Poi nella sala la gente ha intonato "Bella ciao".