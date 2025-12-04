Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Tv & spettacolo
UNA GRANDE PASSIONE

Elisabetta Canalis pubblica un libro sui cani per sensibilzzare contro l'abbandono

Il volume, pensato per lettori di tutte le età,"riporta le storie degli amici"a quattro zampe, che le hanno regalato momenti indimenticabili

di Rossella Russo
04 Dic 2025 - 12:36
01:17 

"Una zampa sul cuore, Storie di Nello e i suoi amici, tra dolcezza, coraggio e libertà". E' il libro di Elisabetta Canalis, edito da Rizzoli, un libro per chi ama gli animali, ma soprattutto per chi crede nei legami veri, quelli che non hanno bisogno di parole per essere compresi. Da sempre amante degli animali, Elisabetta ha trasformato la sua passione in un impegno concreto a favore di chi è in cerca di casa e di una seconda possibilità. Un racconto, rivolto a bambini e adulti, di molti incontri tra Elisabetta e i suoi cani, scelti dal destino, compagni di vita che le hanno insegnato l'amore incondizionato. 