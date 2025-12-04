Elisabetta Canalis pubblica un libro sui cani per sensibilzzare contro l'abbandono

"Una zampa sul cuore, Storie di Nello e i suoi amici, tra dolcezza, coraggio e libertà". E' il libro di Elisabetta Canalis, edito da Rizzoli, un libro per chi ama gli animali, ma soprattutto per chi crede nei legami veri, quelli che non hanno bisogno di parole per essere compresi. Da sempre amante degli animali, Elisabetta ha trasformato la sua passione in un impegno concreto a favore di chi è in cerca di casa e di una seconda possibilità. Un racconto, rivolto a bambini e adulti, di molti incontri tra Elisabetta e i suoi cani, scelti dal destino, compagni di vita che le hanno insegnato l'amore incondizionato.