Elisabetta Canalis, l'eleganza della showgirl mentre va a cavallo

Elisabetta Canalis mostra ai suoi follower una sua passione: l'equitazione. L'ex velina ha condiviso sui social alcune immagini che la ritraggono mentre cavalca con naturalezza e grazia, immersa nella natura. Un momento di relax e connessione con gli animali, che mostra il suo lato più autentico e sportivo. Tra sorriso e concentrazione, la Canalis dimostra ancora una volta la sua eleganza anche fuori dai riflettori, trasformando ogni scatto in un ritratto di libertà e armonia.