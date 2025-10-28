Logo Tgcom24
APPASSIONATA DI EQUITAZIONE

Elisabetta Canalis, l'eleganza della showgirl mentre va a cavallo

L'ex velina ha condiviso sui social alcune immagini che la ritraggono mentre cavalca con naturalezza e grazia, immersa nella natura

28 Ott 2025 - 14:55
01:22 

Elisabetta Canalis mostra ai suoi follower una sua passione: l'equitazione. L'ex velina ha condiviso sui social alcune immagini che la ritraggono mentre cavalca con naturalezza e grazia, immersa nella natura. Un momento di relax e connessione con gli animali, che mostra il suo lato più autentico e sportivo. Tra sorriso e concentrazione, la Canalis dimostra ancora una volta la sua eleganza anche fuori dai riflettori, trasformando ogni scatto in un ritratto di libertà e armonia.