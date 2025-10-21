Logo Tgcom24
empowerment femminile

Elisabetta Alberti Casellati: "La conoscenza rende le donne libere"

Il ministro per le Riforme Istituzionali, da sempre impegnata per l'equità di genere, è intervenuta all'evento organizzato a Milano da Amazon per la presentazione della piattaforma Econo.mia

21 Ott 2025 - 18:06
03:16 