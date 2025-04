Elicottero caduto a New York, squadre di soccorso rimuovono il relitto dal fiume Hudson

Un elicottero turistico di New York si è spezzato in volo ed è precipitato nel fiume Hudson, uccidendo sei persone, tra cui una famiglia di turisti spagnoli (tra cui tre bambini). Secondo le autorità, il volo è durato meno di 18 minuti. Un testimone ha dichiarato di aver visto l'elicottero cadere a pezzi in aria, con la coda e l'elica che si staccavano. Le squadre di recupero hanno sollevato dall'acqua il relitto dell'elicottero poco dopo le 20:00 (ora americana) di giovedì 10 aprile, utilizzando una gru galleggiante.