Elezioni, urne aperte per referendum e amministrative

Seggi aperti in tutta Italia per i 5 referendum abrogativi, 4 sul lavoro e 1 sulla cittadinanza. Si può votare domenica 8 giugno fino alle 23 e ancora domani, lunedì 9, dalle 7 alle 15. Lo scrutinio inizierà subito dopo. Alle urne gli italiani troveranno 5 schede di colore diverso, per ognuno dei 5 quesiti. La prima, di colore verde, chiede ai cittadini di esprimersi sul contratto a tutele crescenti, abrogando alcune norme del Job's act sui licenziamenti illegittimi; la seconda, arancione, è sui licenziamenti nelle piccole imprese, fino a 15 dipendenti; la terza è grigia, e riguarda l'obbligo di causale per i contratti a tempo determinato; sicurezza sul lavoro e responsabilità in caso di subappalti è il numero 4, rosa; l'ultima, gialla, chiede di dimezzare i tempi per ottenere la cittadinanza italiana. E' possibile anche votare solo per alcuni quesiti, senza ritirare tutte le schede la prima sfida è sul quorum: perché i referendum siano validi, è necessario che vada a votare più del 50% degli aventi diritto. Obiettivo non più raggiunto dal 2011. Dal 1974 ad oggi, su 67 consultazioni, 39 hanno superato la soglia e 28 sono fallite. Si vota anche per i ballottaggi per le amministrative in 13 Comuni: Taranto e Matera i più significativi. Contemporaneamente, si aprono anche le urne per il primo turno delle comunali in Sardegna: 7 i Comuni al voto, tra cui Nuoro, l'unico con più di 15mila abitanti. L'eventuale ballottaggio è previsto nelle giornate di domenica 22 e lunedì 23 giugno.