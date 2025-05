Elezioni Romania, i festeggiamenti di piazza per la vittoria di Nicusor Dan

In migliaia hanno invaso il centro di Bucarest con bandiere della Romania e dell’Europa per festeggiare il successo alle elezioni di Nicusor Dan. Subito dopo i primi exit poll che lo davano vincitore con 8-9 punti di vantaggio, i suoi sostenitori sono scesi in strada in una notte che sembra già consegnata alla Storia: è il primo duro colpo ai sovranisti in Europa. Il sindaco europeista di Bucarest ha ribaltato il risultato del primo turno che vedeva il sovranista George Simion davanti con il doppio dei consensi. L’affluenza è stata del 64,72 per cento, la migliore degli ultimi trent’anni, dalle prime elezioni dopo la caduta del regime comunista.