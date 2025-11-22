Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Politica
Oltre 13 milioni alle urne

Elezioni Regionali, Veneto, Campania e Puglia al voto

Si vota domani dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Le operazioni di scrutinio inizieranno subito dopo

di Alessandra Chertizza
22 Nov 2025 - 12:36
01:14 

Sono più di 13 milioni i cittadini chiamati alle urne in Veneto, Campania e Puglia per scegliere il presidente della Regione e rinnovare i componenti del consiglio regionale. Si vota domani dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Le operazioni di scrutinio inizieranno subito dopo. Sarà un test importante per alleanze e partiti di entrambi gli schieramenti, con due dati in comune per tutte e 3 le regioni: il pericolo astensionismo e l'uscita di scena - per raggiunto limite di mandati - di tre storici governatori: Zaia in Veneto, De Luca in Campania ed Emiliano in Puglia.
 
 

video evidenza