Elezioni Regionali, Veneto, Campania e Puglia al voto

Sono più di 13 milioni i cittadini chiamati alle urne in Veneto, Campania e Puglia per scegliere il presidente della Regione e rinnovare i componenti del consiglio regionale. Si vota domani dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Le operazioni di scrutinio inizieranno subito dopo. Sarà un test importante per alleanze e partiti di entrambi gli schieramenti, con due dati in comune per tutte e 3 le regioni: il pericolo astensionismo e l'uscita di scena - per raggiunto limite di mandati - di tre storici governatori: Zaia in Veneto, De Luca in Campania ed Emiliano in Puglia.



