Elezioni Regionali, si vota in Veneto, Campania e Umbria

È l'ultima sfida che chiude la tornata delle Regionali del 2025. Alle 7 si sono aperti i seggi in Veneto, Campania e Umbria. Si vota fino alle 23 e poi di nuovo domani, lunedì 24, dalle 7 alle 15. Sono più di 13 milioni i cittadini chiamati alle urne per scegliere il presidente della Regione e rinnovare i componenti del consiglio regionale. Un test importante per alleanze e partiti di entrambi gli schieramenti: l'ultimo prima delle politiche del 2027, e per questo destinato a tracciare il percorso delle strategie future. Due i dati in comune per tutte e 3 le Regioni: il pericolo astensionismo e l'uscita di scena - per raggiunto limite di mandati - di tre storici governatori: Zaia in Veneto, De Luca in Campania ed Emiliano in Puglia.