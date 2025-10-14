Elezioni regionali in Toscana, "perdono" 5 Stelle e Lega

Nessuna sorpresa ma la vittoria di Eugenio Giani è netta. Tredici punti il distacco dal suo avversario Alessandro Tomasi. E così il centrosinistra, dopo le sconfitte in Calabria e nelle Marche, tira un sospiro di sollievo. E se nulla sembra essere cambiato per i democratici, che sostanzialmente rimangono il primo partito conquistando il 34,4 per cento (avevano ottenuto il 34,7 alle ultime regionali), la segretaria Elly Schlein è soddisfatta e parla dell'inizio di una nuova fase: "Questo è solo l'inizio di una coalizione che noi abbiamo lavorato tanto per costruire, in cui crediamo profondamente e che porteremo avanti".

