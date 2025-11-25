Elezioni regionali, i risultati tra Intelligenza artificiale e curiosità

All'indomani del voto, l'analisi sui socialdi Paolo Scarlata
La voce di Luca Zaia e il leone di Venezia, Marco Rizzo sulla gondola: video social resi verosimili in campagna elettorale dall'Intelligenza artificiale. Partner innovativo capace pure di generare un tambureggiante tam tam quotidiano sui social. Quanto al neopresidente veneto Alberto Stefani, non è il più giovane governatore di sempre: il primato lo detiene ancora oggi Raffaele Fitto, eletto presidente della Puglia nel 2000 a soli 31 anni. Elezioni regionali che riportano in pista Gennaro Sangiuliano. Dopo l’esperienza da ministro della Cultura, eviterà l’incrocio pericoloso in aula con Maria Rosaria Boccia. Per lei solo 160 preferenze. Un vero flop. Tra i delusi anche il consigliere campano uscente Pasquale Di Fenza. Irrilevante il sostegno della tiktoker Rita De Crescenzo, come il loro duetto nell’inno nazionale.