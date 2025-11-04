Elezioni New York, oggi si vota per il nuovo sindaco

I candidati sono tre ma la vera sfida è a due: Zohran Mamdani, democratico, socialista e musulmano contro Andrew Cuomo, già governatore dello Stato di New York, che corre da indipendente dopo la sconfitta alle primarie dem. Il primo sostenuto da Barack Obama, il secondo da Donald Tump. Endorsement di peso che aprono questa giornata elettorale a New York per scegliere il nuovo sindaco. La corsa ha catturato l'attenzione dell’America e potrebbe misurare il futuro politico nazionale - in vista del voto di medio termine tra un anno - e soprattutto quello dei democratici, ancora alle prese con la ricostruzione del partito dopo la sconfitta presidenziale. I seggi sono aperti e Mamdani è il grande favorito, nonostante le proposte radicali sul caro-vita che hanno attirato critiche dai vertici democratici in quanto considerate troppo progressiste: affitti congelati per 4 anni, autobus e asili nido gratuiti, salario minimo di 30 dollari all'ora, e un forte attivismo pro-Palestina; per Israele, è un pericolo per la comunità ebraica newyorkese.