Elezioni in Moldavia,"vince il partito filo-Ue

Ma l'opposizione filorussa prova a formare governo

di Alfredo Macchi
29 Set 2025 - 13:21
La Moldavia ha scelto la strada dell'integrazione europea, ma con un verdetto elettorale che lascia spazio a profonde tensioni interne. Il Partito d'Azione e Solidarietà (PAS), forza filo‑Ue sostenuta dalla presidente Maia Sandu, ha ottenuto oltre il 50% dei voti alle elezioni parlamentari del 28 settembre. Tuttavia, la mancanza di una maggioranza assoluta ha innescato la reazione immediata dell'opposizione filorussa, guidata dall'ex presidente Igor Dodon, che parla apertamente di brogli e rivendica la vittoria dell'intero fronte contrario al governo. La situazione resta fluida e potenzialmente esplosiva, in un contesto aggravato da sospette interferenze esterne, cyberattacchi e movimenti sospetti ai seggi, con il Cremlino sullo sfondo.

