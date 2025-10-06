Elezioni Calabria, Roberto Occhiuto fa il bis

In Calabria vince la continuità, Roberto Occhiuto confermato presidente della Regione, sfiorando il 60 per cento dei voti, con un distacco di quasi venti punti sullo sfidante di centrosinistra, l'europarlamentare Cinque Stelle Pasquale Tridico, che ha subito ammesso la sconfitta. Per Occhiuto un trionfo personale e del suo partito, Forza Italia. Le due liste insieme superano, il 32 per cento, in base ai dati ancora provvisori, seguite dalle altre forze di centrodestra Fratelli d’Italia, Lega, Noi moderati vicini al 5 per cento e Udc. Sull'altro fronte, dietro il Pd poco sopra il 13 per cento, c'è il vuoto, con i pentastellati che non arrivano al 6 per cento in una regione che era stata una roccaforte, e Alleanza Verdi Sinistra sotto al 4.