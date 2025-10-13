Vertice in Egitto, Trump stringe la mano a Meloni e scherza: "Chi è questa donna?"

Su un palco con una grande scritta "Peace 2025", il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha salutato uno a uno i leader presenti al vertice di pace a Sharm el-Sheikh, in Egitto, posando nelle foto con il gesto del pollice alzato. "Who's this woman? Who's this woman? A beautiful woman", ha detto Trump accogliendo sul palco la premier Giorgia Meloni ("Chi è questa donna? Chi è questa donna? Una bellissima donna"). I due hanno poi scambiato qualche rapida battuta.