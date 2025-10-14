Egitto, Meloni incontra Al Sisi e poi gli altri leader

A margine della cerimonia della firma del Piano di Pace per il Medio Oriente a Sharm el Sheikh il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto un incontro bilaterale con il Presidente dell’Egitto, Abdel Fattah Al Sisi. Successivamente ha preso parte una riunione con il capo dello Stato de Il Cairo, il primo ministro britannico Keir Starmer, il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Friedrich Merz, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, l’emiro del Qatar Tamim bin Hamad Al Thani, il primo ministro canadese Michael Carney, il re di Giordania Abdullah II e il ministro degli Esteri Saudita Faisal bin Farhan Al Saud.