Egitto, massima sicurezza a Sharm el-Sheikh per il summit su Gaza

Israele e Hamas non hanno contatti diretti e non è prevista la loro partecipazione al vertice

13 Ott 2025 - 10:16
00:49 

A Sharm el-Sheikh, in Egitto, sono state rafforzate le misure di sicurezza in vista del vertice dei leader mondiali presieduto dai presidenti degli Stati Uniti e dell'Egitto per discutere dell'accordo di cessate il fuoco a Gaza. Israele e Hamas non hanno contatti diretti e non è prevista la loro partecipazione al vertice. Israele ha respinto qualsiasi ruolo a Gaza per l'Autorità Nazionale Palestinese, sostenuta a livello internazionale, il cui leader è in arrivo. Anche i leader di Turchia, Giordania, Gran Bretagna, Germania, Francia, Italia (con la premier Giorgia Meloni), Nazioni Unite e Unione Europea hanno dichiarato la loro partecipazione. Il vertice nella località turistica egiziana sul Mar Rosso si svolge lo stesso giorno in cui Hamas rilascia gli ostaggi israeliani ancora in vita e Israele libera centinaia di palestinesi dalle sue prigioni, passi cruciali dopo l'inizio del cessate il fuoco venerdì 10 ottobre.