Egitto, l'onda improvvisa che travolge la turista sulla scogliera

Momenti di terrore sulla costa mediterranea dell'Egitto, dove una turista cinese ha rischiato di perdere la vita durante una sosta panoramica. La scena si è svolta a Marsa Matruh, nella zona conosciuta come Matrouh Eye, celebre per le sue formazioni rocciose a picco sul mare. La donna si era seduta su una sporgenza della scogliera, considerata pericolosa, per scattare una fotografia. Alle sue spalle il mare appariva agitato, ma nulla lasciava presagire quanto sarebbe accaduto in pochi istanti. All'improvviso, infatti, un'onda molto più forte delle altre si è infranta contro la roccia, colpendola in pieno e trascinandola verso l'acqua. Le immagini mostrano la violenza dell'impatto e la difficoltà della turista nel tentativo di non essere trascinata via. La donna è poi riuscita a salvarsi aggrappandosi a una corda di sicurezza installata nell'area, riportando solo ferite lievi e alcune abrasioni. Ai media locali ha raccontato di aver vissuto "un'esperienza terribile" e di essere stata estremamente fortunata.