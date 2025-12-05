Edilizia, via libera alla riforma

Era stata l'opposizione a gridare preventivamente allo scandalo di un nuovo condono. Ma l'aggiornamento del Testo unico per l'Edilizia approvato dal Consiglio dei ministri - replica la maggioranza - semplifica le procedure, investe sulla digitalizzazione, riduce i tempi della burocrazia ed evita pasticci come quelli accaduti con l'urbanistica a Milano, sfociati in un contenzioso con la magistratura. E se le associazioni di categoria definiscono buona la riforma complessiva dell'edilizia, è ancora il centrosinistra a parlare di un golpe contro il territorio.