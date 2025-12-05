Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Politica
l'ok dal cdm, polemiche dall'opposizione

Edilizia, via libera alla riforma

Soddisfazione della maggioranza:"si semplificano le procedure, si investe sulla digitalizzazione, si riducono i tempi della burocrazia e si evitano pasticci come quelli accaduti con l'urbanistica a Milano

di Ida Molaro
05 Dic 2025 - 12:41
01:25 

Era stata l'opposizione a gridare preventivamente allo scandalo di un nuovo condono. Ma l'aggiornamento del Testo unico per l'Edilizia approvato dal Consiglio dei ministri - replica la maggioranza - semplifica le procedure, investe sulla digitalizzazione, riduce i tempi della burocrazia ed evita pasticci come quelli accaduti con l'urbanistica a Milano, sfociati in un contenzioso con la magistratura. E se le associazioni di categoria definiscono buona la riforma complessiva dell'edilizia, è ancora il centrosinistra a parlare di un golpe contro il territorio.

edilizia
video tg