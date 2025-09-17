Logo Tgcom24
Ecuador, scontri a Quito durante le proteste contro il caro gasolio

I manifestanti si sono fatti strada attraverso i controlli di sicurezza per cercare di raggiungere la sede del governo, e hanno lanciato pietre contro gli agenti in uniforme

17 Set 2025 - 14:27
01:48 

Manifestanti si sono scontrati con le forze di sicurezza a Quito, capitale dell'Ecuador, mentre era in corso una protesta contro l'aumento dei prezzi del gasolio in seguito alla decisione del governo di porre fine ai sussidi statali per il carburante. I manifestanti si sono fatti strada attraverso i controlli di sicurezza per cercare di raggiungere il Palazzo Nazionale Carondelet, sede del governo, e hanno lanciato pietre contro gli agenti in uniforme. La Polizia Nazionale ha iniziato a lanciare gas lacrimogeni e granate stordenti per disperdere i manifestanti. Una donna ha riportato ferite alla testa. 

