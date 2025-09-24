Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Snack video
SCONTRI CON LA POLIZIA

Ecuador, la protesta degli agricoltori contro il caro carburante

I manifestanti chiedono al governo di ripristinare i sussidi per il diesel, il carburante principale utilizzato dai macchinari pesanti impiegati nelle loro attività quotidiane

24 Set 2025 - 12:31
01:16 

Agricoltori, organizzazioni indigene e sindacati dei trasporti hanno protestato e si sono scontrati con la polizia intorno a Tabacundo, in Ecuador, dopo aver bloccato una strada che porta alla città. I manifestanti chiedono al governo di ripristinare i sussidi per il diesel, il carburante principale utilizzato dai macchinari pesanti impiegati nelle loro attività quotidiane. Dopo l'eliminazione dei sussidi in vigore dal 1974, avvenuta il 17 settembre, il prezzo del carburante è quasi triplicato, raggiungendo un massimo di 0,48 dollari al gallone.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri