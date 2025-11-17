Ecuador, gli elettori dicono no alle basi militari straniere e alla nuova Costituzione

Gli ecuadoriani hanno respinto con decisione due proposte chiave sottoposte al voto. La prima avrebbe permesso a Paesi stranieri di gestire basi militari sul territorio nazionale, mentre la seconda mirava ad avviare un processo che potesse portare alla riscrittura della Costituzione. In entrambi i casi, sei elettori su dieci hanno scelto il no. Il risultato rappresenta un duro colpo per il presidente Daniel Noboa, figura conservatrice e strettamente allineata con l'amministrazione Trump. Il capo dello Stato aveva spinto perché la questione costituzionale fosse inclusa nel referendum, confidando in un sostegno popolare che invece non è arrivato.