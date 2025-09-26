Ecco la prima immagine del nuovo capitolo di "Star Wars"

Nello scatto compaiono Ryan Gosling e il giovane esordiente Flynn Gray, tra la spiaggia di Li Cossi e Isola Rossa, nel Sassaresedi Emiliano Dal Toso
Da una galassia lontana lontana... fino alle coste della Sardegna. È stata diffusa la prima immagine del nuovo capitolo della saga di Star Wars, "Starfighter". Nello scatto compaiono Ryan Gosling e il giovane esordiente Flynn Gray, tra la spiaggia di Li Cossi e Isola Rossa, nel Sassarese. Le riprese sono appena iniziate e l'uscita è prevista per il 2027.
Sarà una storia del tutto originale con nuovi personaggi, e segnerà il ritorno sul grande schermo dell'universo creato da George Lucas, quasi otto anni dopo l'ultimo episodio, "L'ascesa di Skywalker". Un nuovo capitolo, dunque, che andrà ad arricchire un mito nato nel 1977 con Luke Skywalker, Han Solo e la principessa Leila. Poi ci fu l'arrivo della trilogia prequel, con la bellissima Padmé Amidala interpretata da Natalie Portman e il giovane Anakin Skywalker, futuro Dart Fener. Infine i protagonisti dell'ultima generazione, quella con Adam Driver e Daisy Ridley, nei ruoli del cattivo Kylo Ren e dell'eroina Rey. Ora c'è "Starfighter": non resta altro che aspettare.
