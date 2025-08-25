Ecco i primi scatti di Jennifer Lopez nei panni della "Donna ragno"

JLo è Ingrid Luna, alias la donna ragno, diva hollywoodiana e alter ego immaginario di un detenuto omosessuale nel remake del""classico degli anni Ottantadi Silvia Carrera
JLo sta per tornare anche al cinema. Uscirà il 10 ottobre in America "Il bacio della donna ragno" remake in chiave musical dell'omonimo romanzo e del primo film del 1985. Lopez è Ingrid Luna, alias la donna ragno, diva hollywoodiana e
alter ego immaginario di un detenuto omosessuale prigioniero in un carcere dell’America Latina
