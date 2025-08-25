Logo Tgcom24
Pronta al ritorno al cinema

Ecco i primi scatti di Jennifer Lopez nei panni della "Donna ragno"

JLo è Ingrid Luna, alias la donna ragno, diva hollywoodiana e alter ego immaginario di un detenuto omosessuale nel remake del""classico degli anni Ottanta

di Silvia Carrera
25 Ago 2025 - 19:24
01:32 

JLo sta per tornare anche al cinema. Uscirà il 10 ottobre in America "Il bacio della donna ragno" remake in chiave musical dell'omonimo romanzo e del primo film del 1985. Lopez è Ingrid Luna, alias la donna ragno,  diva hollywoodiana e
alter ego immaginario di un detenuto omosessuale prigioniero in un carcere dell’America Latina

jennifer lopez
cinema
remake

