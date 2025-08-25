Logo Tgcom24
tremila km di gittata

Ecco Flamingo: il missile ucraino che arriva fino a Mosca e San Pietroburgo

Ancora non sono noti gli esatti dettagli tecnici dell'arma prodotta in Ucraina

25 Ago 2025 - 20:06
ucraina
missile
