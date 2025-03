È iniziata la primavera: ciliegi in fiore da Washington a Tokyo

Fanno spalancare gli occhi di meraviglia e ci avvisano che la primavera finalmente è tornata. Dagli Stati Uniti al Giappone le fioriture regalano un'esplosione di colore e gioia. A Washington sono previsti oltre un milione di visitatori per ammirare i famosi ciliegi in fiore. Gli alberi insieme a festival e iniziative organizzate a tema sono diventati parte della cultura della città. Le piante furono donate da Tokyo agli Stati Uniti nel 1912 come simbolo dell'amicizia tra i due paesi.