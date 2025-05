E' Parigi la città europea più "bici-friendly"

Nella capitale olandese, seconda nella graduatoria redatta dall’associazione No Profit Clean Cities Campaign, il numero crescente di velocipedi sta sollevando nuove preoccupazioni. Sempre più cittadini lamentano il comportamento spericolato di alcuni ciclisti, in particolare quelli con bici elettriche e cargo bike, spesso lanciati a velocità elevate, anche in zone pedonali. A pagarne le conseguenze sono soprattutto famiglie con bambini.