Durissimo scontro Trump-Zelensky, minacce al leader ucraino

Storica lite Trump-Zelensky in diretta tv nello Studio Ovale. Il presidente americano accusa il numero uno ucraino di "mettersi in una pessima posizione" e di "non avere le carte in mano" per un accordo: "Non puoi dire a noi voglio questo o quello". "Dovete essere riconoscenti. O fai l'accordo o noi siamo fuori. Giochi con la III guerra mondiale", urla Trump. "Non sono venuto per giocare a carte", la replica del presidente ucraino con il vicepresidente Vance che lo accusa di essere "irrispettoso". Lo scontro va avanti per 20 minuti. "Senza le nostre armi avresti perso la guerra in due settimane", dice il tycoon, aggiungendo che Zelensky "non è tanto intelligente". Fatte uscire le tv e i giornalisti, Trump fa sapere di aver chiesto a Zelensky di lasciare la Casa Bianca.