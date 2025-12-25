Logo Tgcom24
Mondo
Alle porte di Londra

Duetto reale a sorpresa alla vigilia di Natale: Kate e Charlotte al piano nel castello di Windsor

di Rossella Russo
25 Dic 2025 - 20:14
01:30 

Duetto reale a sorpresa alla vigilia di Natale: Kate e Charlotte al piano nel castello di Windsor. La principessa e la figlia di 10 anni hanno suonato insieme un estratto da un brano del compositore scozzese Erland Cooper durante il tradizionale concerto di canti natalizi. Sulle note del pianoforte, la voce fuori campo di Kate, con un messaggio intenso: "il Natale parla essenzialmente dell'amore che si manifesta nei modi più semplici e umani"

