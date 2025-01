Due libri in memoria di Bettino Craxi

C’è un filo rosso che lega queste due novità editoriali, altre ne stanno arrivando in libreria, ed è rappresentato dal primato della politica che Craxi incarnò per intero fino alla fine dei suoi giorni; primato che attinge direttamente alla volontà popolare. Questione prioritaria in un tempo, il nostro, che vede ergersi altri potentati che alla politica pretendono di sostituirsi.