Due cittadini italiani reclusi nell'Alligator Alcatraz

La Farnesina ha confermato che due cittadini italiani si trovano ad Alligator Alcatraz, il centro di detenzione per migranti irregolari costruito tra le paludi degli Everglades - a 70 chilometri da Miami - tra alligatori, serpenti e pantere, voluto dal governatore della Florida Ron DeSantis.

Gaetano Cateno Mirabella Costa, 45 anni, nato a Taormina, era stato arrestato il 3 gennaio di quest'anno nella contea di Marion per avere aggredito un uomo di 65 anni e per detenzione di sostanze stupefacenti senza regolare prescrizione medica. Condannato a sei mesi di reclusione nel carcere della Contea di Marion, in Florida era Poi era stata disposta la sua espulsione in Italia per violazione delle norme migratorie, ma il 9 luglio è stato trasferito ad Alligator Alcatraz.

Fernando Eduardo Artese, 63 anni, ha un passaporto italiano-argentino. Viveva negli Stati Uniti da 10 anni con un visto turistico. È stato fermato a Jupiter, vicino Palm Beach, il 25 giugno, mentre stava lasciando gli Stati Uniti a bordo di un camper con la moglie Mònica e la figlia Carla.