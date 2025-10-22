Dublino, scontri tra polizia e dimostranti anti-immigrazione

Non si smorza la tensione a Dublino, in Irlanda, dove martedì 21 ottobre si è svolta una seconda notte di proteste anti-immigrati nei pressi di un hotel per richiedenti asilo, con la polizia che ha arrestato sei persone. Un elicottero della polizia è stato preso di mira con laser e un agente è rimasto ferito. I dimostranti hanno lanciato mattoni, pietre, petardi e fuochi d'artificio contro le forze dell'ordine, che hanno disperso la folla con idranti. Le proteste sono state scatenate da un caso di violenza sessuale ai danni di una bambina di dieci anni avvenuto nella zona dell'albergo. Un 26enne è stato fermato ed è comparso in tribunale in relazione alla vicenda.