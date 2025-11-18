Dubai, il volo spettacolare degli aerei acrobatici Al Fursan

Lo spettacolare passaggio degli aerei acrobatici Al Fursan ha aperto il Dubai Airshow con una coreografia ad alta quota che ha attirato tutte le attenzioni. Nel cielo degli Emirati Arabi Uniti, la pattuglia ha tracciato i colori della bandiera nazionale durante il primo giorno della manifestazione. L'evento si è svolto a Dubai, in occasione della 19esima edizione del salone aeronautico. La scena ha unito precisione tecnica e forte impatto visivo, con i jet che hanno volato in formazione disegnando strisce verdi, bianche, nere e rosse sopra l'area espositiva. Protagonisti sono stati gli Al Fursan, la squadra acrobatica emiratina, già nota per le sue esibizioni durante grandi appuntamenti internazionali.