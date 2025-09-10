Droni russi in Polonia

"Condanno con fermezza la violazione del territorio polacco da parte di droni russi: un fatto gravissimo e inaccettabile, che è un'offesa alla sicurezza dell’intera area euro-atlantica. L’Italia esprime piena solidarietà alla Polonia, Paese amico e alleato, ribadendo il suo impegno per la difesa della sovranità e dell’integrità territoriale. Ogni provocazione va respinta con fermezza e unità da parte dell'Europa", dichiara il ministro Tajani. Alta è la tensione tra Russia e Polonia. Nella notte almeno una decina di droni di Mosca ha violato lo spazio aereo polacco. In particolare la regione orientale compresa tra le città di Zamosc e Lublino. I radar di Varsavia hanno segnalato la loro presenza che ha fatto scattare il piano di difesa. Il premier polacco ha immediatamente informato il segretario generale della Nato Rutte e invocato l'articolo 4 del trattato dell'Alleanza, che prevede consultazioni approfondite.