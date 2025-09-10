Droni russi in Polonia, ecco quando scattano l'articolo 4 e 5 della Nato

Dopo i droni russi entrati nello spazio aereo della Polonia, il premier Donald Tusk ha annunciato che invocherà l'articolo 4 del Trattato fondativo della Nato, richiedendo una consultazione formale all'interno dell'Alleanza. È quanto è previsto "ogni volta che una nazione parte dell'Alleanza ritenga che la propria integrità territoriale, l'indipendenza politica o la sicurezza siano minacciate". È un primo passo che può portare, eventualmente ma non necessariamente, alla richiesta di attivazione dell'articolo 5, quello su cui si basa l'Alleanza atlantica e che prevede, nel caso un membro venga attaccato in maniera diretta, una risposta collettiva anche militare.