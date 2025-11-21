Logo Tgcom24
Mondo
NUOVI ATTACCHI

Droni russi colpiscono Zaporizhzhia e Odessa

Uno degli attacchi più massicci degli ultimi mesi

21 Nov 2025 - 11:14
01:32 

Notte di missili e droni sull'Ucraina. I russi hanno lanciato uno dei più massicci attacchi combinati degli ultimi mesi sull'area occidentale. Colpite Zaporizhzhia e Odessa.

video evidenza